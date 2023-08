Pela primeira vez Prêmio Multishow será exibido na TV Globo

O evento, que terá como tema ‘A música mexe com o Brasil’, acontecerá no dia 7 de novembro e será apresentado pela dupla Tadeu Schmidt e Tatá Werneck.

Amores, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu e as minhas amigas aqui do Leblon amamos é assistir à premiações na televisão como o Oscar, o Globo de Ouro, o Grammy Awards e, é claro, o Prêmio Multishow, que neste ano está recheado de novidades.

O evento, que sempre atrai a atenção dos fofoqueiros de plantão, está previsto para acontecer no dia 7 de novembro, tendo como tema ‘A música mexe com o Brasil’.

Nesta edição, a premiação trará grandes novidades, porém, ao meu ver, a principal delas é que, ao invés de ser transmitida somente no canal fechado, pela primeira vez ela também será veiculada na TV Globo. Além disso, nesta edição a atração também trará como novidade outras duas categorias, sendo elas o ‘Sertanejo do Ano’ e o ‘Samba/Pagode do Ano’.

Assim como nos outros anos, o time responsável por apresentar a premiação será de milhões, sendo composta por Tadeu Schmidt, Tatá Werneck, Kenya Sade, Dedé Teicher, Laura Vicente, Blogueirinha, Pequena Lo, Thalita Meneghim e Victor Oliveira.