Pegou mal: Davi diz que ainda está conhecendo Mani Reggo. Não era casamento?

O carinha gente boa, em menos de 24 horas mostrou que está mais preocupado com sua fama do que com o relacionamento estável com Mani Reggo. Durante a participação do vencedor do BBB 24 no ‘Mais Você’, Davi mudou o discurso, o que deixou a web confusa ao dizer que estava conhecendo a sua até então esposa.

Ana Maria Braga questionou o campeão diante de Mani, e a resposta surpreendeu: “A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado”, disse. “Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento”, continuou.

“Estamos juntos há um ano e seis meses. Estamos namorando, nos conhecendo, porque tudo tem o tempo determinado. É como a Bíblia diz: ‘Tempo determinado para todas as coisas’. Eclesiáticos, capítulo três. Então, há tempo do namoro, de se conhecer. Estamos na fase dos beijinhos, tomar sorvete na praia, olhando o mar…”, afirmou.