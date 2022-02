Internautas acusam Scooby de ter feito xixi durante a ‘Prova do Líder’! Entenda!

O surfista teve uma fala muito suspeita durante a prova

Já começou gente caçando vídeo para dizer que a ‘Prova do Líder – PicPay’ precisa ser invalidada — toda prova de resistência é isso! Dessa vez, é porque o vencedor, Pedro Scooby, disse durante a prova que fez xixi!

“Aí eu fiz xixi e acho que o short ficou prendendo minha bexiga, então não saiu tudo! Eu entrei na prova com uma vontade de fazer xixi absurda! Eu falava pra ele [PA]: ‘irmão, não sei o que fazer, vou mijar nas calças’”, disse o ex marido de Piovani no vídeo que está circulando na internet.

🚨POLÊMICA! Alguns internautas acusam o Scooby de ter urinado durante a prova. O que acham disso? #BBB22

pic.twitter.com/eHR4dyXJzE — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 25, 2022

Fica claro que ele estava dizendo que foi antes da prova, né gente? Mas de qualquer forma vamos aguardar até mais a noite!