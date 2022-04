EITA! Pedro Scooby é enaltecido na Sapucaí e manda recado somente para Douglas Silva e Paulo André

O surfista já chutou Arthur Aguiar do grupinho de amizades… ‘Tá errado? Jamais!

Nesta sexta-feira, (22), Pedro Scooby pode curtir — merecidamente — seu Carnaval ao lado da sua noiva deusa, Cíntia Dicker, e estava felicíssimo, como sempre. Inclusive, ele foi entrevistado pela repórter Mariana Gross, que o disse que seus amigos do ‘BBB22’ o estavam assistindo. Scooby aproveitou e mandou um recado bem direto…

“PA, te amo, moleque! Você fez meu dia! Vai com tudo! DG, tamo junto! O Brasil ama vocês, moleques! Vem, PA! Vem, DG! Para as campeãs! Tô esperando vocês!”, berrou o surfista. Mas peraí… Cadê o Arthur Aguiar no discurso? Ainda bem que eles não assistiram, porque imagina o drama que o Bisnaguinha ia fazer?

E não parou por aí! Scooby ainda mandou outro recado: “Ganhem! Eu tô aqui torcendo e vou fazer o que for preciso para vocês serem campeões! Tamo junto e Fé em Deus”, finalizou.

Scooby dando o recado para o pessoal da casa #BBB22 pic.twitter.com/iMlBLtxpCD — Espiadinha #BBB22 (@canalespiadinha) April 23, 2022

O surfista ainda ficou muito feliz por encontrar L7nnon no camarote da Sapucaí e cantou no palco com seu ídolo! Ai como ele merece essa felicidade né? E semana que vem o trio de Patetas estará junto no desfile das campeãs, amém!