Pedro Scooby rebate luana Piovani: “Nunca me recusei a pagar nada”

Surfista negou as acusações da ex-esposa e ainda disse que ela não está querendo resolver a situação de forma amigável

Eita gente, eu avisei vocês que essa treta de Piovani e Scooby era melhor tomar um lado, porque o fim não está nem próximo. A atriz fala de um lado e Pedro rebate de outro. Depois que ela colocou diversos prints da conversa que teve com o ex-marido nas redes sociais, ele rebateu desmentindo e dizendo que nunca se recusou a pagar nada para os filhos.

“Diante de tudo que vem acontecendo, de todos os ataques que venho recebendo, achei importante fazer esse post para esclarecer essas questões e não permitir que mais inverdades sejam replicadas sobre mim e minha vida com meus filhos. Sigo querendo resolver de forma legal e amigável”, iniciou.

E não parou por aí: “Pensão: A guarda das crianças sempre foi compartilhada, portanto, nesse formato, sempre existiu um acordo de divisão das despesas das crianças. Agora que voltei a morar temporariamente no Brasil, tenho a intenção de fazer este acordo legalmente. Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento, porém já adiantei no dia 2/1, 70% em cima do valor estipulado por ela”, explicou.

“Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, a Luana foi para a Internet dizer que eu não pagava. Estou tentando contato com a Luana para formalizar tudo o quanto antes, porém, a Luana tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica com a advogada, o que dificulta o processo. Poderíamos resolver isso de forma civilizada, é o que venho tentando fazer. Segue o print da conversa que ela expôs pela metade”, completou.

Pedro ainda conta que não pediu a guarda dos filhos, pedindo apenas que eles passassem o 2023 no Brasil. “Eu não pedi a guarda das crianças, eu pedi para que eles passassem o ano de 2023 no Brasil, com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser, além das crianças também terem tempo de ficar com a irmã que acabou de nascer. Minha mudança para o Brasil não é definitiva, ficarei no país aproximadamente de 6 a 12 meses. Tentei por muitos anos viver em paz com a Luana, mas ela sempre preferiu tratar da vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet. Minha intenção é resolver tudo legalmente e poder preservar a privacidade dos meus filhos, vivendo em paz”, escreveu.

“Mãe Solo? Eu sempre exerci as minhas funções como pai, nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo, não faz sentido a mãe deles se dizer mãe solo”, disse.

Pedro ainda não invalida a importância do estudo, mas diz que foi salvo pelo esporte e grande parte das coisas que aprendeu sobre a vida veio dele.O surfista ainda frisa que quer resolver a situação da melhor forma possível, de forma amigável.