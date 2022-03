Chocada! Pedro Scooby revela que Luana Piovani ajudou Paulo Gustavo no começo da carreira

O surfista fez a revelação em conversa com os amigos

Na madrugada desta segunda-feira, (28), Pedro Scooby, em conversa na varanda com Gustavo, revelou algo que poucas pessoas sabiam — eu, por exemplo, nem imaginava —: sua ex, Luana Piovani, foi uma das maiores incentivadoras de Paulo Gustavo, humorista falecido em maio do ano passado, no começo de sua carreira.

“Na peça ‘220 Volts’, eu fui lá assistir e quando acabou a peça ele: “Tem uma pessoa aqui na plateia que queria agradecer [Luana], que fez muito por mim lá no início”. Eu não lembro como ele falou, mas eu sei da história que ele me contou. A Luana, quando ele começou, ela pedia para cozinhar para ele, ele vinha lá de Niterói. Teatrozinho que ia quase ninguém, ela ia. Num quadro do Faustão, ela levou ele e o Porchat”, revelou Scooby. Por fim, ele contou que eles se afastaram de PG por seguirem caminhos diferentes, mas que o carinho sempre permaneceu.

Durante a madrugada o papo entre Scooby, PA, Gustavo e Arthur era sobre humoristas brasileiros.



Scooby cita Paulo Gustavo e conta que sua ex, Luana Piovani foi grande apoiadora do artista no início de sua carreira.



Que saudades do PG, né? 🙁

#BBB22 pic.twitter.com/5jYqBkE6MR — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 28, 2022

Scooby já havia comentado sobre essa história no começo deste mês. Ele comentava que Luana não liga para o que as pessoas falam dela e que citam que ela está “quebrada” [sem dinheiro], mas ela é milionária. Nisso, ele enalteceu a humildade da ex e contou que quando Paulo Gustavo ainda não era famoso, ela estava ali o apoiando. Eu acho muito bonitinho o quanto o surfista não perde a chance de falar bem de Piovani. É fofo! E que saudades do Paulo Gustavo né?

scooby contando da relação da luana com paulo gustavo#BBB22 pic.twitter.com/DykFfMVUEX — Lataum 🎮 (@lataumtt) February 10, 2022