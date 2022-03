Pensador contemporâneo, Pedro Scooby consola Lolliflopers e confunde peso de filho de Paulo André

Eu queria entrar na mente de Pedro Scooby cinco minutos para entender o que rola por lá…

Ele não é jogador, ele não é protagonista, ele não está no ‘BBB22’ pelo prêmio, mas ele tem memes! Pedro Scooby é, disparado, o participante que mais rende memes nessa edição. E para encher ainda mais a coleção, o surfista rendeu mais duas pérolas só nessa madrugada!

Primeiro, ele foi ao quarto Lollipop e tentou consolar os amigos com uma frase épica para acalmar os corações. “Única certeza que a gente tem é que todo mundo vai sair no próximo mês. Vamos nos apoiar nisso. É certeza que, nos próximos 34 dias, vai sair todo mundo. Não vai ter um que vai ficar…”, arrancando risadas dos participantes pelo menos nesse momento.

Depois, na cozinha, Paulo André estava comentando sobre tempo de gestação com Douglas Silva, Gustavo e Scooby, que teve uma pane e perguntou: “Quem nasceu com oito?”. PA então respondeu: “PAzinho nasceu com oito…”. Pedro fez cara de espanto e perguntou: “Oito quilos???”, para gargalhada de Gustavo e DG, que explicou: “Oito meses…”. Gente, sinceramente, não dá…

– quem nasceu com 8? 🤨

– o peazinho 👶🏽🍼💙

– oito QUILOS? 😨🫢

– não 😳 que loucura 😅 8 meses 📆🤰#TeamPA @PedroScooby pic.twitter.com/IsUgeCrM37 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 23, 2022