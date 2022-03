Maira Cardi, por que choras? “Não se auto sabota!”, declara coach Pedro Scooby para Lina

A esposa de Arthur Aguiar sofre com o desempenho do gato com técnicas de autoestima

Bom, antigamente, ex-BBB’s se tornavam DJ’s pós confinamento, mas agora se tornam coach. E o primeiro a ingressar na carreira, sem dúvida alguma, é Pedro Scooby. Impressionante como o rapaz consegue levantar qualquer autoestima com meia hora de conversa. E quem ouviu um lindo discurso ontem, (30)? Lina!

Durante a festa da Líder, ele se aproximou e disse lindas palavras que servem para muita gente — sem brincadeira nenhuma — e exaltou a sister: “Não deixa, não se auto sabota, não fica se boicotando! Você é vencedora, mano! Você foi para o paredão, você foi esculachada na vida, você foi maltratada e olha onde você ‘tá”, declarou o brother.

O surfista ainda continuou dizendo que era para ela olhar para o lado positivo disso e é como se fosse a situação do copo mais cheio ou mais vazio. “Você é linda, gente boa, simpática, inteligente, vencedora, uma put* artista, está aqui no BBB, está chegando na final… Vai ligar pra quê?”, exaltou. Ele ainda seguiu dizendo para ela não ligar para o que os outros pensam sobre ela e para ela não ter medo de ninguém. E ir com medo é mais legal e mais divertido. Eu não aguento o Pedro…

E mais: o surfista disse que caso um dia, Lina ainda tenha medo, para ligar para ele que ele repete tudo que disse. Será que o Pedro me passa o número dele? Um amigo-terapeuta e gato desse quem não quer? Perdão, Cintia!

Para encerrar, ele comparou a história de vida dele no surfe com a dela. “E a tua onda gigante, mano, se bobear é pior que a minha! E aí? Vai deixar ela te engolir?”, perguntou Scooby. “Não, vou aprender a surfar”, respondeu Lina, com Pedro rebatendo: “Vai fazer balé com ela, pô”. Não dá, Pedro Scooby é um cristal!