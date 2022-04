Fofo! Pedro Scooby exalta talento de Juliette e conta que se emociona ao ouvi-la cantar

O rapaz revelou que só conheceu a participante depois do ‘BBB21’

Na noite desta quinta-feira, (31), a campeã do ‘BBB21’, Juliette, foi pauta de uma conversa entre os participantes da atual edição e Pedro Scooby comentou com os colegas que só soube quem era a moça, ao ver seus vídeos cantando na internet depois do programa. “Tirando por mim! Eu não assisti ao BBB, não assistia nada (…) Vi noticias ‘Juliette cantou não sei quem lá com não sei quem lá’ e me emocionava com os vídeos”, revelou.

“Ela apareceu para mim, quando ela saiu do BBB. Eu estava viajando durante o programa. As músicas são lindas e ela foi nas festas juninas todas, cantou com Elba Ramalho, ganhou o prêmio da QG de personalidade do ano…”, comentou Scooby.

E toda essa conversa se deu, porque os participantes se indagavam se existirá outra Juliette. Para Jessilane não existirá outra, porque foi um conjunto de fatores que a tornou quem ela é hoje. “Tiveram pessoas que tiveram outras carreiras e fizeram coisas incríveis pós BBB, mas não esse “boom” igual ao dela”, disse Pedro.

E o ex marido de Piovani, como sempre exaltando as pessoas, destacou os prêmios que Juliette conquistou e o talento da moça ao cantar. Que bom que Pedro acha isso né? Já eu… Cala-te boca!