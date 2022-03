Momento fofura! Pedro Scooby revela a Jessilane: “Você está no meu top5”

Parece que o surfista está admirando mesmo a professora

Das amizades mais improváveis do ‘BBB22’ estão Pedro Scooby e Jessilane. Para quem não se lembra, a dupla já trocou belas farpas entre eles, após o ‘Jogo da Discórdia’, que culminou em uma discussão feia entre eles. Mas tudo mudou, e o surfista está conhecendo a bióloga cada dia mais e está encantado com a sister.

Durante a festa do Pãozinho, quer dizer, Arthur Aguiar, o surfista conversou com ela e contou que ela entrou para seu top5. Tudo começou, porque ele comentou que quase acertou o top10: “Eu quase acertei o meu top 10”, contou, afirmando que, de sua previsão, apenas Vyni e Jade foram eliminados.

Pedro revela para Jessi que ela está no seu top 5 (Foto: Reprodução)

“O Eli não ‘tava no meu top 10. E o Gustavo, que entrou depois”, completou o ex de Piovani. Após Jessilane contar onze pessoas na casa, Pedro disse que Arthur Aguiar também não estava em seu “top 10”, mas passou a fazer parte. E em seguida, revelou: “Você começou no meu top 10, aí você saiu e depois voltou. Não, tu voltou para o top 5. Olha a moral.”, disse Scooby.

Jessilane muito feliz com a revelação disse que ficou surpresa com isso. “Eu fiquei surpresa. Você me colocou no quarto lugar das pessoas menos influenciáveis”, se referindo ao ‘Jogo da Discórdia’ de segunda-feira, (21). “Aquele ali, na minha cabeça, é meu top 5”, disse Scooby. Na dinâmica, ele classificou como menos influenciáveis Eslovênia, Jessi, Arthur, Paulo André e Douglas Silva. Ah a paz…

Aliás, mais cedo, o surfista elogiou a professora para os amigos no Quarto do Líder e declarou que ele a admira muito.

O que achem dessa aproximação entre Scooby e Jessi? #BBB22 pic.twitter.com/L2A7aopaB5 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 24, 2022