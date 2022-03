Pedro Scooby ouve poucas e boas de Jessilane no ‘Jogo da Discórdia’

A participante estava bem afiada viu?

A bióloga Jessilane não está nada bem com Pedro Scooby desde a discussão que teve com ele a respeito de sua profissão em outro ‘Jogo da Discórdia’. Então, ontem, (14), ela falou poucas e boas para o surfista “tudo certo” como o chama Anitta.

A professora flechou Pedro Scooby como manipulador. Ela explicou que se incomodou no domingo, (13), quando ela disse que as pessoas querem estar ali acima de qualquer coisa, e o surfista a interpretou como se ela passaria por cima de qualquer pessoa. Então, na visão dela, ele manipulou suas palavras e quando ele está nervoso ele ouve o que quer e reproduz de forma negativa.

Jessi deu a flecha de manipulador para Scooby: “você acaba escutando o que quer ouvir e pega essa fala e reproduz de uma forma que se torna negativa”. Ela reafirmou sobre querer estar lá acima de qualquer coisa, não sobre passar por cima de princípios para isso! #BBB22 pic.twitter.com/94EVv9yA2Z — Jessilane Alves 🧬 (@a_jessilane) March 15, 2022

Pedro então se defendeu dizendo que ele já entendeu o que Jessi disse e que ela falou gritando o posicionamento dela no domingo. Mas que foi exatamente essa frase — “estar lá acima de qualquer coisa” — que ela disse e que ele não quer estar ali acima de algo — inclusive repetindo que disse isso a ela no domingo e ela negou. Por fim, a bióloga disse “tá bom então Pedro” e encerrou sua participação na dinâmica. E sem chorar, leitor(a)!

Uma conta no Twitter (@nicolaucoments) postou um “VAR” sobre o assunto no qual ele comprova que Pedro disse sim que não estaria no reality show acima de qualquer coisa. Vixe…

E VAMOS DE VAR



Durante o jogo da discórdia @a_jessilane afirmou que Pedro scooby não teria dito “eu não quero estar aqui acima de qualquer coisa”. Alegando q ele distorceu sua frase.



Pedro confundiu sim as palavras no início da discussão, mas logo em seguida ele corrige: #BBB22 pic.twitter.com/5UmQpbFUfj — Nicolas 🏁 (@nicolaucoments) March 15, 2022