Scooby x Jade x Arthur: esse é o paredão da temporada para Eliezer! Será?

Em papo com Arthur Aguiar, o publicitário diz que acredita que os três são os favoritos da edição

Durante a festa do líder Lucas, nesta quarta-feira, (23), o papo “jogo” rendeu entre Eliezer e Arthur Aguiar. Os participantes conversaram sobre indicações, votos, Jade Picon e quarto Grunge.

Eliezer disse, primeiramente, que caso haja uma combinação de votos para coloca-lo no paredão, ele não irá compactuar. O publicitário explicou que gosta do ator e que enquanto puder protege-lo, fará. Depois, eles conversaram sobre o fato de Arthur e Scooby terem entrado cancelados, mas que a percepção do público mudou. Foi aí que Eli disse que acredita que o grande paredão da edição é entre os dois e Jade Picon.

Eli falando que Arthur entrou cancelado na casa juntamente do Scooby e que todo mundo sabia disso, que ele entrou negativo.

Depois, Arthur diz que não vai colocar Jade no paredão para ser o bonzão, mas sim quando achar que ela irá sair, e que inclusive, não tem medo nenhum de indica-la. E acredita que no momento, assim como Eli, que se ela for ao paredão, ela volta. Em seguida, disse: “Eu falei no jogo da discórdia segunda, eu e Jade temos nossas diferenças, mas o pior de tudo é que eu gosto dela. Quando ela me colocou no paredão a primeira vez se tivesse pego o líder logo depois, eu não colocaria ela”. Mas disse que na segunda vez que ela o indicou, o jogo virou e ele mudou a percepção sobre ela.

"Eu falei no jogo da discórdia segunda, eu e Jade temos nossas diferenças mas o pior de tudo é que eu gosto dela, e quando ela me colocou no paredão a primeira vez se eu pegasse o lider logo depois, eu não colocaria ela."

Sobre o Lollipop, Arthur disse: “Eu tenho no seu quarto três votos em mim, você não vota em mim, Eslô e Vyni também não. Minha estratégia é tirar umas das três pessoas das seis do seu grupo que votam em mim, ali que eu vou mirar”. E revelou que tem certeza que hoje, (24), ganha o líder e que colocará Lais ou Larissa. Será que ele ganha?

