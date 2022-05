Ele não muda! Pedro Scooby simplesmente dorme em restaurante em Portugal

O surfista estava cansado da viagem e de tanto brincar com os filhos, então dormiu no restaurante mesmo

E Pedro Scooby que segue “Scoobyando” por aí? Nesta segunda-feira, (2), após um dia mega cansativo brincando com seus filhos, Dom, Liz e Bem, o surfista simplesmente deitou e dormiu em um restaurante em Portugal.

Quem registrou o momento foi a amiga de Scooby, Claudete Bufoni, mãe de Leticia Bufoni, que é como uma irmã para Pedro. “Olha, isso aqui a Globo não mostra! Restaurante [Seen Lisboa] lotado e Pedro dormiu! Aí Gracinda, seu filho”, disse Claudete mostrando Pedro deitado dormindo e a mãe de Scooby, Gracinda Mota, que estava presente no jantar. Ele parecia aquelas crianças que quando vai com os pais no restaurante, une as cadeiras para dormir depois de brincar.

Da série: Scooby scoobyando! E o Pedro que dormiu do nada no restaurante lá em Portugal, com direito a deitar na cadeira e tudo mais 😂



📲| claubufoni via stories do Instagram. pic.twitter.com/WwUaurQ4oI — QG do Pedro Scooby 🌊 (@QGPedroScooby) May 2, 2022

Durante o dia, o surfista registrou momentos com seus filhos na pista de skate enquanto matava as saudades dos pequenos. Muito fofo de verdade!

Os stories do Pedro 🥰😍🤍🤧



📲 @/pedroscooby via Instagram pic.twitter.com/8EFhMM7OXh — QG do Pedro Scooby 🌊 (@QGPedroScooby) May 2, 2022

E sabe aquele documentário que comentei com vocês que o canal “Off” ia produzir? Veio aí! O anuncio foi feito nesta segunda-feira, (2), nas redes sociais oficiais do canal. Sucesso, Scooby!