Pedro Scooby diz que filhos estão sofrendo: “É triste”

Surfista está fora do Brasil e apareceu abatido depois de travar uma disputa nos tribunais contra Luana Piovani, sua ex-esposa

O paizão finalmente está posando de paizão? Pedro Scooby apareceu bem abatido nas redes sociais e disse que seus filhos estão bem tristes com tudo que está acontecendo com ele e sua ex-esposa, Luana Piovani. O surfista não está no Brasil e disse que vai passar por Portugal para ver os filhos com a atriz.

“Vim para um compromisso de 2 dias nos Estados Unidos, no Arizona. (…) Estou arrumando para voltar para a casa. A Cintia e a Aurora estão me esperando. Na sexta-feira, vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então eu vou para lá”, iniciou.

Pedro ainda falou sobre o momento que estão passando. “A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também. Vou fazer um preparo físico, estou voltando a treinar”, afirmou.

“No final, quem está sofrendo mais são as crianças. É triste. Elas, de alguma forma, estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso”, finalizou.