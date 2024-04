Pedro Scooby desabafa sobre relação difícil com pai falecido

Pedro Scooby usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a morte do seu pai e a relação que tinha com a figura paterna. O surfista contou que tinha uma relação difícil com o pai, que havia sido preso quando o famoso ainda era adolescente.

“Passei por momentos difíceis, ainda estou passando. Ontem foi o enterro do meu coroa. Bom, não tem nem o que falar. A gente não tinha uma boa relação, mas quando eu era moleque a gente viveu bons momentos juntos”, iniciou Pedro.

O atleta ainda falou sobre os dois, que chegaram a retomar sua relação recentemente. “Agora na pandemia também, que eu levei as crianças para conviver com ele um pouco. Tínhamos bons momentos também. E acho que o que fica são as memórias boas. O que aconteceu de ruim vai embora e ficam as lembranças boas”, confessou ele.

Pedro ainda falou sobre as paixões que herdou do pai: “As duas coisas que eu mais gosto na vida, eu aprendi com ele, que é surfar e montar cavalo”. Em seguida, ele contou que irá focar em sua missão de ser pai. “E vida que segue, meus filhos dependem de mim também. Hoje a Aurora estava gripadinha, levei ela no médico. Amanhã o Dom vai começar a escola nova dele”, disse o famoso, que agora vive com o seu primogênito, fruto de seu relacionamento com Luana Piovani.