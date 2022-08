Pedro Scooby comemora aniversário no Rio e convida fãs

Quando a gente pensa que ele não consegue ser mais gente boa, ele chama todo mundo para o seu aniversário. Pedro Scooby ontem, 10, gravou stories em sua página no Instagram convidando seus seguidores para sua festa de aniversário, em comemoração aos seus 34 anos em bar em Curicica, no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de seus melhores amigos no BBB, Douglas Silva e Paulo André, e sim foi aberto ao público. Eles subiram no palco cantaram e dançaram. Scooby também estava com a esposa e seus filhos. Não poderia ser mais a cara do surfista um aniversário assim.