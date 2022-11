Pedro Scooby admite já ter dormido durante sexo oral

Ele relata que para reparar o constrangimento da noite anterior, ele recompensou a companheira na manhã seguinte.

Durante a sua participação no programa “Lady Night”, que é apresentado pela humorista Tata Werneck, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby deixou todos intrigados.

Em certo momento da entrevista, Tata questionou ao trio de convidados do episódio, os ex-BBB’’s Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, se eles já haviam dormido durante o sexo, então sem muita enrolação o surfista confessou: “Eu já. Chupando”.

Ele tirou muita risada não só do público, mas também da anfitriã do programa e de seus ex-colegas de confinamento. Incrédulos com o que acabaram de ouvir, eles perguntaram para o ex-BBB se no momento ele estava “doidão” e Pedro respondeu: ”Pô, doidaraço”.

Para concluir a história, o surfista conta que perguntou para a mulher com quem ele estava, a qual não foi citado o nome, o que havia acontecido e levou a apresentadora e a plateia à loucura ao falar como resolveram a situação. “É a última coisa que eu lembro. Eu perguntei, e ela respondeu: ‘Você apagou. Eu virei para o lado e dormi’. (…) A gente compensa no amanhecer, né?”