Pedro Sampaio passa mal durante apresentação no carnaval

Felizmente, o cantor já está melhor e prometeu fazer história em seu show de hoje, que acontecerá em Porto Seguro.

Gentee, nesta última quarta-feira (14) o meu amigo e cantor Pedro Sampaio enfrentou um baita desafio para conseguir cumprir a sua agenda de shows, isso porque, o mesmo teve que se apresentar mesmo com um baita mal-estar e uma intoxicação alimentar.

“Então galera, ontem eu acordei mal, tive um quadro de intoxicação alimentar e consequentemente, perdi muito líquido. Comecei a me sentir sem energia e muito cansado, e eu precisava me recuperar logo porque tinha dois shows, um em Olinda e outro em Aracati”, iniciou Pedro, através das suas redes sociais.

Continuando ele detalha como tudo aconteceu: “Minha equipe agiu rápido e fomos para o primeiro show. Foi difícil, mas entregamos. O principal era o público não perceber nada. Depois do primeiro show eu desabei, perdi muita energia e voltei a me sentir mal, agora era mais difícil a recuperação para o segundo show, mas desistir não era uma opção. Vim dormindo no jato até Aracati, rezando para melhorar logo”.

Por fim, ele afirma que já está se sentindo melhor e garante que fará história em seu show de hoje, que será em Porto Seguro, na Bahia.

“No fim, tudo deu certo. Sempre vou me entregar de corpo e alma. Já me sinto bem, cheguei em Porto Seguro, na Bahia, para fazer história no show de hoje aqui”, finalizou Sampaio.