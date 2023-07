Pedro Sampaio escapa da morte após seu carro ter sido atingido por um tiro

O músico deixou os fãs preocupados ao postar uma foto de seu carro após ser alvejado por um tiro nessa madrugada

Genteeeee do céu! Tô chocada com essa nota que acabei de receber do músico Pedro Sampaio. Nessa madrugada de sábado (29), o moço divulgou em suas redes sociais uma foto de um carro blindado alvejado por um tiro no vídeo do motorista e a lateral do automóvel apresentava danos.

Depois de compartilhar a imagem em seus stories no seu perfil do Instagram, o músico não deu detalhes sobre o suposto ataque. A única coisa que escreveu na legenda da foto foi: “Livramento”. A tai publicação não apenas preocupou seus fãs, mas também levantou a possibilidade de Pedro Sampaio ter sido alvo de um atentado.