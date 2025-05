Pedro Novaes disse que as pessoas vivem confundindo-o com o pai quando o veem na rua

Amiga, vou confessar uma coisa para vocês, pra mim, o Pedro Novaes sempre foi uma bug na matriz, sabe? Se acalmem, que eu já vou explicar. Acontece que ao mesmo tempo em que esse menino é a cara do pai dele, o ator Marcello Novaes, ele também consegue ser idêntico com sua mãe, a atriz Letícia Spiller. Resumindo: Esse garoto é a mistura perfeita dos dois.

Acontece que o ator tomou aquele café da manhã maravilhoso no programa Mais Você ao lado de sua colega de elenco, Duda Santos. Durante o bate-papo, os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini resolveram fazer uma pegadinha com a atriz: ela tinha que adivinhar quem era Pedro e quem era Marcello Novaes, o pai dele, em fotos que estavam sendo mostradas no programa. Afinal, ambos são conhecidos pela semelhança e Duda ficou completamente impressionada ao ver as imagens.

“Um a cara do outro! Eles são muito parecidos! O jeito também é muito parecido”, falou Duda.

Depois de tentarem despistar Duda mudando as fotos de lugar, Talitha contou que a Marcello é o da foto com jaqueta: “Claro, conheço essa carinha, olho para ela todo dia”, brincou Duda sobre a foto do Pedro.

“Os dois com a mesma idade: 27 anos”, explicou Fabricio.

Sobre a semelhança entre eles, Pedro contou que vive sendo chamado de Marcello na rua, mas leva numa boa.