”É difícil chamar de comunidade, a transfobia foi um fator determinante”, dispara Pedro HMC

Marido de Paulo Vaz, quebrou o silêncio sobre morte do influenciador em entrevista para Léo Dias

Pedro HMC, concedeu uma entrevista emocionante para o jornalista Léo Dias para contar mais sobre a morte do seu marido, Paulo Vaz. O influenciador não deixou de dizer o quanto a entrevista era importante para sanar os comentários maldosos e as inverdades que surgiram na internet. O marido de Pedro tirou a própria vida no dia 14 de março deste mesmo ano e a web questionou muito o fato de um dia antes ter vazado um vídeo íntimo do seu atual marido com outro homem.

“Explodiu uma bomba depois da outra na minha vida. Primeiro veio o material íntimo exposto nas minhas redes. Depois veio a bomba de Hiroshima, porque eu não tinha a pessoa que eu mais amei na minha vida mais. Se especulou muito na internet se uma coisa tinha a ver com a outra e eu precisei desse tempo longe das redes”, iniciou Pedro.

O influenciador conta que o vídeo foi o menor dos problemas, mesmo com a exposição que passou. “Na hora eu entrei em estado de choque, mas fui entender o que aconteceu uma semana depois, depois do que aconteceu com o Paulo o vídeo se tornou uma coisa pequena. Não tenho uma prova, mas por evidências e tudo que tinha acontecido foi um amigo meu”, comentou.

Pedro não deixou de comentar sobre os comentários transfóbicos em relação a Paulo dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Vale lembrar que o casal tinha um relacionamento aberto e todos os fãs sabiam disso. “Quem estava no vídeo era eu, mas tinha muito mais gente julgando o Paulo, o que mais me chocou eram homens gays falando tudo aqui, não eram héteros homofóbicos. É muito difícil entender e chamar de comunidade. Tenho certeza que a transfobia foi determinante”, disse Pedro muito emocionado.