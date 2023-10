Pedro Cardoso, nosso eterno Agostinho Carrara, expõe mágoa da TV Globo

O ator, que fez grande sucesso no programa A Grande Família, afirma que a emissora não lhe deu espaço após o fim do seriado.

Recentemente, em entrevista ao canal do YouTube do site Brasil de Fato, o ator Pedro Cardoso, o nosso eterno Agostinho Carrara, do seriado A Grande Família, abriu o seu coração e expôs que possui uma mágoa muito grande da TV Globo.

“[Tenho] absoluta mágoa. Não pela maneira como saí, a minha mágoa é contra o poder. A TV Globo não tem abertura para o projeto de um ator”, iniciou o ator.

Apesar de ter sido um dos principais nomes da emissora, durante muitos anos, Pedro Cardoso revela que, após o fim da Grande Família, a TV Globo não lhe deu aberturas para produzir um programa próprio.

“Eu me queixo até hoje da TV Globo em relação a isso com o resultado que eu dei econômico para ela, ela tinha o dever social de ter se interessado pelo meu universo criativo, foi uma mediocridade administrativa, e uma habilidade ideológica”, explicou nosso eterno Agostinho Carrara.