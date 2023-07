Pecuarista e seu filho de 12 anos morrem em queda de avião

Em imagens que viralizaram após o acidente, o garoto aparece pilotando o bimotor, enquanto o seu pai bebia cerveja ao seu lado.

Minha gente, no último sábado (29), a queda de um bimotor, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, matou duas pessoas, o pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho, de apenas 12 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros e os registros do site Flightaware, a aeronave havia decolado por volta de 17h50, perdendo o sinal a cerca de 5 minutos após a sua decolagem, estando em média a 25 km de distância.

Depois de realizar diversos voos em busca das vítimas, militares da a Força Aérea Brasileira (FAB), resolveram fazer algumas buscas nas áreas de mata fechada da região, onde foram encontrados os destroços do bimotor e os corpos das vítimas, entre as cidades de Vilhena e Comodoro (MT).

Após o acidente, um vídeo viralizou na web, onde mostra o filho do pecuarista pilotando o bimotor, sozinho, enquanto o seu pai estava no banco do copiloto bebendo uma cerveja. Até o então, não se sabe se as imagens que viralizaram são do mesmo dia em que o acidente tirou a vida dos dois, ou até mesmo, se era o garoto que estava dirigindo na hora do acidente.

Agora, o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) dará início a uma investigação em busca de revelar os motivos que levaram à queda do avião.