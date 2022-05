Casamento de Lula: Paulo Vieira sai com marmita e doces

Ilana Sales mostrou todo o esquema de contrabando de comida no Twitter

Eu olhei e gritei: gente como a gente! Paulo Vieira segue sendo a personalidade mais sensata da Rede Globo. O figura foi ao casamento do candidato à presidência do Brasil ontem (18) ao lado de sua namorada Ilana Sales e não deixou de montar as famosas marmitinhas para o dia seguinte.

Vale lembrar que Lula casou-se com a socióloga Rosângela Silva, Janja na noite de ontem em São Paulo. “Não me julguem”, escreveu o humorista na publicação que aparece ao lado de uma caixa de doces do casamento. Eu não julgo porque faria o mesmo.

“Estamos saindo do casamento de Lula e Janja. E olha o que a gente está levando: uma caixa de doces!”, iniciou Paulo. Ilana complementou: “Porque a gente faz amizade com as pessoas certas”.

kkkkkkkkkkkkk NÃO ME JULGUEM pic.twitter.com/uq1g61d37a — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 19, 2022

Gente como a gente que fala, né? O humorista ainda fala que faz amizade com as pessoas certas na festa para garantir as marmitinhas. Berro!