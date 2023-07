Paulo Vieira diz que Marlene Mattos está “a cara do Vampiro Brasileiro”

Em momento algum o humorista cita o nome da empresária, mas o seu comentário foi feito bem na hora em que Marlene apareceu no Fantástico.

Gente, eu sei que essa matéria aconteceu no último domingo (09), mas hoje, no meu cooper matinal, minhas amigas não pararam de rir do nosso lendário e dono do melhor programa da TV brasileira, o ‘Avisa Lá Que Eu Vou’, que é transmitido no GNT, o humorista Paulo Vieira, que fez um comentário icônico bem na hora em que o Fantástico transmitiu a participação da empresária Marlene Mattos no novo documentário da minha rainha Xuxa Meneghel.

Através de seu twitter, Paulo Vieira, sem citar nomes, deixou a entender que Marlene Mattos está com a aparência extremamente parecida com a do personagem “Vampiro Brasiliro”, que foi um grande sucesso da TV e era interpretado pelo mestre do humor, o nosso saudoso Chico Anysio.

Vale ressaltar, mais uma vez, que, coincidência ou não, o comentário do humorista foi feito exatamente no momento em que a empresária estava aparecendo na programação da Rede Globo.