VISH! “R$1,5 milhão só vai dar pra pagar robô”: Paulo Vieira alfineta Arthur Aguiar e sua vitória

Sob acusações de robôs que o levaram ao prêmio final, Pãozinho teve que aturar essa…

A grande final do ‘BBB22’ também foi marcada por uma alfinetada FORTE de Paulo Vieira para Arthur Aguiar nesta terça-feira, (26).

É que no VT do humorista e Dani Calabresa na casa do ‘BBB’, Dani pediu a volta de Naiara Azevedo e Paulo gritou junto, mas a humorista pediu silêncio porque os finalistas iam ouvir. Aí Paulo disparou sentado na mesa da Xepa: “Eles estão mais preocupados em ganhar um milhão e meio. Se bem que só tem famoso! Um milhão e meio só vai dar pra pagar clareamento e robô!”, disse o humorista.

Dani Calabresa e Paulo Vieira eu te amo! 😁



Dani: Eles vão ouvir 🙊

PV: Eles estão + preocupados em ganhar 1,5. Se bem que só tem famoso, 1,5 só vai dar pra pagar clareamento e ROBÔ! 😅



Paulo Vieira “os fatos sobre Arthur Aguiar e Maíra Cardi!” #bbb22 pic.twitter.com/uRc1WdMzgK — ᴬ 𝒞ᴸᵒᵘ̈ᵈ ღ (@cafecontexto) April 27, 2022

E não é só ele que acha isso, ‘tá? O candidato a presidência do Brasil, Lula, disse em um discurso ontem, (26), a respeito do uso de robôs para a vitória do ator. “Tem um cara que está com esquema de computador, uma indústria de computador”, disparou o representante do PT.

Denúncia: Lula falando dos possíveis robôs que ajudariam Arthur Aguiar a vencer o #BBB22 . Eita! pic.twitter.com/nHDQCkCE82 — Lucas Pasin (@lucaspasin) April 26, 2022

E até Monique Evans falou a respeito no seu Twitter. “Hoje vai ser o dia dos robôs ganharem. Arthur já gastou o prêmio com jornalistas, com robôs, etc.. Uma pena, mas ele enganou todo mundo!!! Parece q o povo gosta de ser enganado, como a Maira foi… 16 vezes”, detonou a mãe de Bárbara Evans. Vai ter CPI dos Robôs, será?