Paulo Miklos anuncia o fim do seu casamento com Renata Galvão após 10 anos juntos

Gente, estou aqui na Mureta da Urca tomando aquela caipirinha e comendo alguns petiscos com as minhas primas que vieram passar o feriado aqui no Rio, quando a minha amiga do Cosme Velho me manda um áudio contando um babado fortíssimo sobre o Paulo Miklos.

Acontece que o músico comunicou o fim do casamento com a produtora Renata Galvão atravéss de uma publicação em suas redes sociais nesta última quinta-feira (19). Segundo ele, a separação aconteceu em setembro de 2024.

“Gostaria de dividir com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho que estou separado. Meu casamento com Renata Galvão terminou em setembro do ano passado. Tenho reorganizado minha vida e cuidado do coração. Conto com o amor de vocês”, escreveu o ex-titã.

Miklos e Renata se casaram em novembro de 2019 após 5 anos de namoro e 10 anos de relacionamento. Na cerimônia, eles quebraram o protocolo e entraram de mãos dadas no altar.