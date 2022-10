Paulo Gustavo ganha último filme com gravações antes de sua morte

Longa será lançado em dezembro e mostra os bastidores de sua peça

Eu não prometo segurar o choro, afinal, em dezembro vamos poder sentir Paulo Gustavo mais perto de nós outra vez. O ator e comediante que faleceu vítima de Covid vai ganhar um filme dos bastidores de sua peça. ‘Filho da Mãe’ será lançado no dia 16 de dezembro e poderemos relembrar a arte icônica do artista no teatro.

O documentário mostrará os bastidores da turnê que ele realizou junto de sua mãe, Déa Lúcia. Para quem não sabe Paulo deixou dois filhos e o marido Thales Bretas.

“Essa turnê é maravilhosa. Está sendo super importante para mim e para a minha história. Agradecer a minha mãe, os amigos, todo mundo que passou pela minha vida. Tá tudo aqui, ó!”, diz Paulo no trailer publicado pelo Prime Vídeo, da Amazon.

A legenda da publicação diz: “A vida e carreira de Paulo Gustavo como você nunca viu. Se prepare para rir e se emocionar com Filho Da Mãe, dia 16 de Dezembro no Prime Video”.