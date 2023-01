Paulo Betti perde a paciência e questiona Regina Duarte: “Você não se envergonha de atrapalhar?”

A atriz compartilhou uma fake news envolvendo o valor do auxílio-reclusão.

É amores, as atitudes de extrema-direita de Regina Duarte, tem desagradado outras pessoas, além de sua filha Gabriela Duarte. Dessa vez, quem perdeu totalmente a paciência com a colega de profissão, foi o ator Paulo Betti.

Ao ver que Regina havia compartilhado em suas redes sociais, uma fake news envolvendo um possível aumento no valor do auxílio-reclusão, benefício governamental que é concedido a presidiários, Paulo perdeu a paciência e respondeu o post da atriz.

“Fake [falso]! Regina você não se envergonha de atrapalhar? Não ficou satisfeita com o vandalismo em Brasília?”, respondeu, questionando de forma afrontosa, o ator.

Vale lembrar que essa notícia é falsa. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não fez nenhuma alteração no valor pago para os presos que já contribuíram com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).