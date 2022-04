O drama de Tadeu Schmidt: Paulo André pula na piscina e apresentador se desespera

Schmidt entrou em pavor profundo ao ver o atleta pulando na piscina, ao vivo, tendo que formar paredão nas badaladas da meia noite

Esse domingo, (3), foi um dia de desespero e preocupação para Tadeu Schmidt pelo caos instalado! Por que? Simplesmente, porque ele tinha eliminação, Prova do Líder e formação de paredão para fazer no mesmo dia e Paulo André não ajudou não…

É que após ganhar a ‘Prova do Líder – Ademicon’, o atleta foi fazer a sua comemoração de sempre e pulou na piscina. O apresentador começou a berrar para Paulo André não fazer isso e não adiantou nada! “PA é o vencedor da Prova do Líder… não, não vai para piscina não PA, não vai não rapaz, tem mais coisa depois, PA, pelo amor de Deus! Ai meu Deus do céu, alguém pega uma toalha para o rapaz”, se desesperou Schmidt.

PA é o novo líder! E com direito a desespero do Tadeu no fundo 😂 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/2lL8hMUwmY — Multishow (@multishow) April 4, 2022

Aliás, o discurso de Tadeu foi tão lindinho para eliminar Eslovênia. Ele enalteceu o bom humor dos três emparedados, DG, PA e Eslô, e relembrou que o ator é sempre o voto da casa e a rixa que se formou entre a moça com nome de país e o atleta. Ao recebe-la depois da eliminação, ele foi um fofo e disse: “Vou guardar pra sempre você sendo a primeira a entrar na casa do meu primeiro BBB, Eslô, e acolhendo todo mundo com um abraço”. Ainda finalizou dizendo que se estiver em uma festa embriagado vai querer esse abraço acolhedor dela. Tadeu é tudo!

DISCURSO DO TADEU + ESLÔ ELIMINADA! Achei o discurso lindo 🥺 #BBB22 pic.twitter.com/mqrFgSHV8Y — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 4, 2022

Tadeu: "Eslô, eu vou guardar pra sempre a imagem de você entrando, sendo a primeira no meu primeiro BBB…"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/sL4eaKou7I — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2022