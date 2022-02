Tiago Abravanel chupa o dedo enquanto PA faz massagem em Scooby

O ator só ficou analisando a cena pós ‘Prova do Líder’… e eu também!

Após a ‘Prova do Líder – PicPay’, a dupla vencedora, Paulo André e Pedro Scooby, estavam cansadinhos que só no ‘BBB22’. Paulo, como é atleta, sabe fazer massagens como ninguém e foi massagear o amigo, Pedro.

Tiago Abravanel chupa dedo enquanto PA massageia Pedro Scooby

A dupla com nome de apóstolos estava nesse momento relax, enquanto Tiago Abravanel ficou chupando o dedo enquanto analisava a cena. A cena é hilária do neto de Sisi analisando Scooby deitado na varanda enquanto conversa com os amigos e PA massageando sua lombar — o surfista sente muitas dores na região, então devido ter ficado oito horas de pé, está com dor.

Lembrando que Tiago ficou muito aliviado que a dupla venceu a prova, pois tem certeza que está na mira de Laís. Será que o participante vai escapar do paredão esta semana?