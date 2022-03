“Gostosinha”: Pedro Scooby e Paulo André flertam em festa, mas atleta sofre por Jade Picon

Será que a empresária e influenciadora irá manter o relacionamento aqui fora?

É gente, Pedro Scooby e Paulo André não se seguraram e deram uma de Arthur Aguiar e traíram Cíntia Dicker e Jade Picon durante a festa da líder Lina no ‘BBB22’. E as felizardas? As tortas!

Em um diálogo maravilhoso, que metade do Brasil torcia para ser sobre elas, inclusive eu, os dois viajaram apaixonados pelas tortas. “Gostosinha, pai!”, disse Scooby e PA falou que ele estava dando muito mole para ela. “‘Tô querendo pegar, mano!”, disse o atleta sobre a torta, e Scooby mandou ele cair de boca. “Deu uns pegas na da esquerda”, revelou Pedro e PA confessou que também pegou.

“A da esquerda está muito gostosa, você lambe os beiços, ‘tá ligado?”, disse o surfista. PA, então, disse que elas estavam jogando sujo e que a da direita se abriu para ele. O câmera focalizou e realmente era uma torta de morango maravilhosa com um pudim gostoso do lado.

Hahahaha o PA e o Scooby na maior viagem com as tortas #BBB22 pic.twitter.com/qQBeL9KYvW — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) March 31, 2022

Mas brincadeiras à parte, o atleta está com saudades de Jade Picon — ninguém merece! Tanto é que passou grande parte da festa arrumando sua pulseira com o nome da moçoila e mudou de “Jade” para “Deja” como a chamava carinhosamente. É, ele é um dos últimos românticos e sabemos que perdemos, mulheres…

Scooby foi perguntar se a pulseira tinha arrebentado, PA contou que trocou o nome que tava e colocou “DEJA” 🌩💘 #PAFest pic.twitter.com/CzMSDvc5BU — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 31, 2022