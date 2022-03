Ui! Comemoração de volta de PA e Scooby do paredão tem pulo na piscina e troca de beijos

Essa Macholândia está em festa e está demais hein? Ai ai…

Nossa, mas assistir a volta da Disney do paredão é maravilhoso! Sempre a comemoração tem pulo na piscina para agradar aos olhos de quem assiste ao pay-per-view. Na madrugada desta quarta-feira, (30), após Lucas Bissoli ser o 10º eliminado, a Macholândia [Arthur Aguiar, Gustavo, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby] foi se divertir.

Primeiro, teve o tradicional pulo na piscina do quinteto só de cueca — uma pequena e singela homenagem a Lucas, será? — e abraços e gritaria, enquanto Eslovênia lamentava a saída do amado.

Depois, o quinteto foi para a jacuzzi e, em uma cena constrangedora, deram as mãos e trocaram beijos como bençãos de pai e mãe, sabe? Ô meu Deus, mas homem quando quer ser brega consegue de uma forma estratosférica né? Mas não deixou de ser fofo. E aí eu penso: até quando Gustavo permanecerá ali?

Um vibe bem "Bença pai, bença mãe" #BBB22



como desver?



paulo andre / ARTHUR INSUPORTÁVEL / O Tadeu / PODRE / Lucas / Eslo / Barão / O VT / Edição / Sabrina pic.twitter.com/sWZubEO13Y — TITTO  #BBB22 🧜🐆🧬🐷💡LINN, NAT, ELI,VYNI,JESSI (@tittoferreira_) March 30, 2022

E detalhe: chegamos ao top10 e metade dele é do grupo hein? Será que é fácil tirar um deles? Coitado de quem for ao paredão com eles…