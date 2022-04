Nova Juliette? Paulo André vence na vida e Neymar entra em estádio ouvindo seu remix!

O atleta sabe que venceu na vida, sabe? E merece todo reconhecimento!

Sabe aquela frase clichê “Acredite nos seus sonhos”? Se aplica muito ao que Paulo André está vivendo após o ‘BBB22’! Ontem, (29), ele levou um baita susto com quem estava ouvindo um remix com sua voz: Neymar!

Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender a frase que comecei a matéria? Em 2017, o atleta, ainda pouco conhecido, postou em seu Twitter: “Mano o destino tá reservando uma parada mt pica pra mim com o Neymar não é possível kkkkkkkkkk”. Ou seja, ele já era muito fã e queria conhecer o jogador do PSG. E agora, além de ter torcido por PA no ‘BBB’, ainda se considera amigo dele, já que nos bastidores dos programas após o reality, a dupla ficou um bom tempo conversando ao telefone.

Mano o destino tá reservando uma parada mt pica pra mim com o Neymar não é possivel kkkkkkkkkk — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) June 25, 2017

E antes da partida do PSG contra o RC Strasbourg, nesta sexta-feira, (29), o namorado de Bruna Biancardi entrou ouvindo um remix que fizeram da música “Agora Meu Mundo é Seu Mundo”, sucesso do Exaltasamba, na voz do atleta. Uma vez que Paulo André amava cantar no confinamento e tem uma voz ótima para isso — até melhor que um amigo dele lá do confinamento que acha que é cantor. PA ficou muito emocionado, postou que “zerou a vida” no Twitter e o vídeo no Instagram — que Ney respostou.

Ah e Juliette que se cuide viu? PA está sendo sondado para trabalhos como modelo e cantor. Tem até cantor querendo fazer feat com ele viu? Anitta quer também, mas o feat dela é outrooooo… Teremos uma nova Juliette por aí? Veremos… Lembrando que PA quer continuar no atletismo, ‘tá?