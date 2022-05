Ih Jade, tudo culpa da Rita! Web começa a shippar Paulo André e Mel Maia, após comentário da atriz!

Só porque a atriz apareceu na live do atual modelo, começou um furdunço…

Minha gente, esses shippadores da internet são terríveis, sabe? E em plena segunda-feira, (9), já pegaram um novo casal para shippar — e algo me diz que os Jadrés não gostarão disso! O novo casal é Paulo André e Mel Maia! Sim, a Ritinha de Avenida Brasil…

Mel Maia aparece em live de Paulo André (Foto: Reprodução)

É que o novo modelo do pedaço — simmmm, PA assinou contrato com ninguém mais, ninguém menos do que a agência WAY Model, que agencia Sasha e Alessandra Ambrósio, tá amor? — fez uma live em seu Instagram cantando e a atriz rapidinho comentou: “ai PA ok, agora tome” e uma aliança. Ou seja, estava pedindo o rapaz em namoro.

E ó, vou te falar, Ritinha não passa aperto, viu? A moça é novinha, mas é bem pra frentex, se assim pode se dizer, e quem ela fica afim, acaba ficando depois. E o atleta é bem lentinho para flertes, mas a moça tem mel — perdão pelo trocadilho — e é mais rápida que ele nos 100m rasos…

Depois do comentário, o nome da atriz, que brilhou em Avenida Brasil, foi parar nos trends topics, viu? Teve gente que até atacou as ‘Jadrés’, que o shippam com Jade Picon. “Mel Maia atacante, e enterrando as Jadrés”, comentou um usuário do Twitter. E teve Jadrés que disseram que não ligam se estão shippando ambos. Então tá né? Cala-te boca!

Mel Maia atacante, e enterrando as Jadres. Se esse Paulo André fosse gente, não estaria alimentando o conto de fadas das doentes e estava com a Mel já. pic.twitter.com/JLGT39ZcjL — ؘ (@edutwitta) May 10, 2022