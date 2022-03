”Lina sonha em dormir de conchinha comigo”, dispara Paulo André

O atleta não está nada bem com a sua indicação ao paredão…

Esses bonequinhos da academia estão dando o que falar viu? Dessa vez foi Paulo André que os utilizou para montar uma pequena historinha na madrugada desta sexta-feira, (4), e seu “alvo” foi Lina.

Ao montar um trio entre ele, a cantora e Jessilane, já que ele vetou ambas da ‘Prova do Líder’ de ontem, (3), PA disse: “Vou colocar a Lina e Jessi lá em cima, e eu no meio já que a Lina sonha em dormir de conchinha comigo”. Isso se deu, porque ele viu uma bombinha na sua cabeça, que foi dada, realmente, pela participante.

Linna colocando bomba no boneco do PA e Scooby.

Os administradores da conta de Lina no Twitter postaram o vídeo e criticaram o ocorrido, mas os administradores do atleta não dormiram em serviço e postaram um vídeo onde Lina realmente queria dormir de conchinha com ele.

https://twitter.com/iampauloandre/status/1499590648080515073

Mas eles ainda não gostaram da postura, repostaram e escreveram: “Inadmissível a postura dos ADMs do PA em relação a essa fala. A Lina já pode ter brincado com ele 50 mil vezes sobre isso, mas NADA justifica ele usar desse tom para falar dela na academia. Quando ELA disse, ela estava brincando. VISIVELMENTE, ELE NÃO.”, dispararam.

Inadmissível a postura dos ADMs do PA em relação a essa fala. A Lina já pode ter brincado com ele 50 mil vezes sobre isso, mas NADA justifica ele usar desse tom para falar dela na academia.



Quando ELA disse, ela estava brincando. VISIVELMENTE, ELE NÃO.

Ixi, parece que a troca de farpas dos participantes também está rendendo nas redes sociais entre os administradores hein?