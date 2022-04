De novo? Paulo André pode ir ao paredão mais uma vez; Lina também é alvo

Os participantes já estão combinando votos para o próximo paredão que será formado hoje, (1º)

Gustavo mal foi líder e os participantes do ‘BBB22’ nesta quinta-feira, (31), já estão combinando votos entre eles e prontos para se safarem como der. Vamos começar pelos pirulitos remanescentes?

Em conversa no Lolliflop, Natália, Eli e Eslovênia combinaram de votar em Paulo André. “Não sei se seria bacana, PA ir de novo”, ponderou Nat. “Mas seria quem?”, perguntou Eliezer com a grosseria de sempre. Eli acha que a maioria dos votos tem que ser no atleta e nem pensar em Arthur Aguiar. Eslô deixou claro que seu contragolpe será em Douglas Silva, caso o tenha. Provavelmente Jessilane e Lina votarão junto com eles.

Nat, Eli e eslo conversaram sobre a votação no Lollipop e vai em PA. Nat falou sobre ele ir de novo pro paredão, mas eli disse que não tem o que fazer. Eslô disse que se ela tiver contragolpe vai ser em DG #BBB22 pic.twitter.com/S6kM3SS6vc — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 1, 2022

Já a Macholândia, está tentando tirar DG da reta do paredão, pois Arthur Aguiar acha que o Acerola é o mais fraco deles. “Não deixa o Eli ganhar esse anjo amanhã!”, disse Beats com medo dele imunizar Eslovênia. Em seguida, Arthur comentou que eles precisam proteger DG, pois nos dois paredões que ele foi, Tadeu Schmidt comentou que foi muito apertado. Scooby discordou e disse que eles não sabem se foi apertado realmente e que, para ele, foi entre Eli e Laís no ultimo paredão e DG não correu risco de eliminação. “É achismo, mas precisamos de linha de raciocínio”. Scooby, então, encerrou dizendo que a estratégia a ser feita é não irem três deles para o paredão. E claro que o voto deles será em Lina.

Gustavo pediu pra os meninos não deixarem o eli ganhar o anjo e disse que quem imunizar Eslô, ele coloca no paredão. Lembrando que o anjo é autoimune #BBB22 pic.twitter.com/OFzRCae7yy — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 1, 2022

Ontem os meninos se reuniram na academia, Arthur colocou sua ordem de saída com os bonequinhos e disse que eles precisam proteger o DG. Scooby disse que nessa altura do jogo, eles não podem deixar ir 3 deles #BBB22 pic.twitter.com/UTBgK3U8LK — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 1, 2022

Lembrando que o paredão de DG com Naiara realmente foi apertado, mas com Laís e Eliezer, a mudança de décimos foi entre o publicitário e o ator. E detalhe: não para sair e sim em segundo lugar. Esse comentário acabou prejudicando a forma como os participantes veem DG.