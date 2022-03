FEZ TUDO! Paulo André faz rima para Laís e diz que ela está com Gustavo querendo Rodrigo!

E mais uma vez, o atleta faz tudo dando aquela cutucadinha básica na cópia de centavos de Vivian Amorim

O atleta Paulo André é realmente rápido como Bolt! Não somente no esporte, mas para perceber as coisas rapidamente, ‘tá? O peguete de Jade Picon, porque ela não quer namora-lo, brincou de rima durante sua festa nesta quarta-feira, (2), e fez uma em especial para Laís Caldas sobre o amor dela: Rodrigo! É não é Gustavo e PA já percebeu!

O atleta rimou: “Aí agora eu mando, é sem caô, tá ficando com o Gustavo, mas a mente no Rodrigô”, para desespero da médica e cópia ruim de Vivian Amorim — eu a acho a cara da vice campeã do ‘BBB17’, j-u-r-o! Ela deu um gritinho estridente e Jade Picon só colocou a mão na boca.

E olha que para o atleta ela nunca trocou o nome do bacharel em Direito pelo do ex participante, viu? Mas em papo com as amigas do quarto do pirulito e até para o próprio rapaz, ela trocou.

"O Rodri…como é o nome? Gustavo."

Isso que a Laís fez se chama popularmente de ato falho. #BBB22 pic.twitter.com/to9sTetQcT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 19, 2022

Cuidado, Laís! Quando você sair verás que ao que tudo indica — segundo Léo Dias que descobre as coisas antes da pessoa beijar — está comprometido com a Ana Clara Lima, queridíssima, que merece muito ser feliz — e o Rô também, ‘tá? Ele é uma boa pessoa…

