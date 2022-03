Vixe! Paulo André e Jessilane se estranham durante festa

E adivinhem só? A bióloga chorou, chorou, chorou… Nenhuma surpresa né?

A bebida entra e a verdade sai?! Pois sim, leitor(a)! Durante a festa que rolou nesta sexta-feira, (4), Paulo André e Jessilane se estranharam e feio viu? Não foi nada amistosa a conversa que os brothers tiveram…

Tudo começou quando a bióloga foi conversar com Douglas na sala da casa do ‘BBB22’ e avisa-lo que por mais que ele se intrometa em tudo que ela faz, não irá votar nele. O problema foi que Paulo André chegou na conversa e a professora disse que abriria seu coração — visivelmente altinha. DG disse que ela choraria e disse que ficaria ali.

o início da treta entre pa e jessilane 👀 #bbb22 pic.twitter.com/utYyL9xGdg — cris dias (@crisayonara) March 5, 2022

Então, ela disse: “eu não seria óbvia te indicar como líder, porque você é voto da casa. E se eu votasse em você como líder, você não teria direto ao ‘Bate-Volta’”, se referindo ao veto que ele deu a ela e Lina na última ‘Prova do Líder’. PA disse que não queria conversar com ela no estado que ela estava, mas ela insistiu, então ele disparou: “Eu não vou jogar o jogo de vocês, eu vou fazer o que quiser. Faz quatro semanas que vocês votam em mim, estão de complô”. Vixe…

paulo: "vc vai lembrar amanhã o que eu falar pra vc?

jessi: "não sei, não confia em mim"



paulo andré já começou a falar que não vai fazer o jogo das comadres e que elas estão de complô contra ele há 4 semanas pic.twitter.com/kjUpGTHt3Y — @paiva #bbb22 (@paiva) March 5, 2022

A coisa ferveu quando Jessi foi explicar o voto dela nele no paredão que tinham que votar em grupos e naquele momento só restavam Scooby e ele, porque ele estava distante dela e que não movimentava a casa. Paulo André rebateu que Lina deu outra explicação, porque ela afirmou a ele que só votaram para fazer paredão com pessoas diferentes.

jessilane explicou o motivo de terem colocado ele no paredão e pa disse que não batia com o motivo que a lina tinha dito pic.twitter.com/CgDfeXa5tx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 5, 2022

Depois, o atleta explicou que votou em Jessi na primeira semana, porque nem a conhecia e que colocou Lina no paredão, porque ela vota nele. PA saiu da conversa e disse que quando ela estivesse sóbria eles conversavam, mas a bióloga foi atrás dele, bem nervosa, e o peitou querendo saber sobre a segunda vez que ele votou nela. O atleta a deixou sozinha e foi dormir, enquanto ela gritou: “Eu posso ir terça-feira pro paredão e posso sair, mas saio tranquila, porque eu fui coerente comigo mesma”.

P.A disse que não iria se estressar com jessi e ela o seguiu até a cozinha questionando o voto dele na segunda semana



*ânimos exaltados*

p: "me bota no paredão, continua gritando"

j: "eu posso ir terça e eu tenho certeza que, se eu sair, eu vou sair com a consciência tranquila" pic.twitter.com/5nP0XKW4GW — @paiva #bbb22 (@paiva) March 5, 2022

Mas é claro que Jessilane chorou e disse que pediria desculpas a Paulo André, com Laís e Gustavo a impedindo. Eles querem mais é treta né? E aí? Será que Scooby tomará as dores do amigo e coloca-la no paredão ou manterá Eli como sua opção de voto, hein?