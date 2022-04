Hmmmm… ”Daqui a pouco estamos juntos”, responde Paulo André para Jade Picon e se emociona ao rever seu filho

O atleta se emocionou ao rever a família e receber recado de seus ídolos com Rafa Kalimann

E o vencedor moral do ‘BBB22’, Paulo André bateu um super papo com a Rafa Kalimann após saber o resultado do programa nesta terça-feira, (26). E claro que o atleta foi às lagrimas quando reviu sua família e recebeu um recado mega especial de Jade Picon e dos seus ídolos Filipe Ret e L7nnon.

“Oi sumido, quanto tempo hein? Fiz vários mutirões para você, mas independente do resultado você já é um campeão! Parabéns pela sua trajetória, que eu acompanhei tanto lá dentro quanto aqui fora. Tô morrendo de saudade de você! Fica bem e daqui a pouco a gente se encontra. ‘Tá todo mundo te esperando, torcendo por você e muito feliz com tudo. Beijos da Deja!”, disse Jade Picon no recado e com um Paulo André ba-ban-do com a mensagem. O moço até disse um: “Que fofa” e ainda disse que logo eles estão juntos. Ai ai PA queria eu ter te mandado esse recado, gato!

Depois reviu sua família que estava muito orgulhosa dele e, claro, que PA chorou ao vê-los e ao ver o PAzinho, que é um fofo! Os pais disseram o orgulho que estão sentindo dele e o atleta disse o quanto ama eles. Seu irmão, que também é um gato, Matheus Camilo falou que amam muito ele e felizes com sua participação. E sabe quem ele queria ver? Thais, a mãe do seu filho. Ok que eles são amigos né? Mas eu shipparia tranquilamente…

Vamos encerrar a cobertura da #RedeBBB do PA, com o momento mais emocionante da noite: ele conversando com a família. 🥹❤️ #TeamPA pic.twitter.com/QrlqcPzS46 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 27, 2022

https://twitter.com/iampauloandre/status/1519201658999382017

E Filipe Ret e L7nnon surgiram na live para mandar recados para o atleta. Ret entrou ao vivo e disse que tem muito orgulho de tê-lo como fã e PA se declarou para ele de uma forma muito fofa! L7 o parabenizou e disse que ele tem um coração enorme e que está ansioso para vê-lo pessoalmente, deixando PA chocadíssimo e feliz.

https://twitter.com/iampauloandre/status/1519193720712794112

https://twitter.com/iampauloandre/status/1519198028527292416

PA nem imagina o quanto ele é amado e agora só tende a colher frutos lindos aqui fora! Sucesso, saúde e sorte pra ele sempre! E claro que ele pode sempre contar com um espaço aqui na coluna né?