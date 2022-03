“Te acho um banana!”: Inimigos da dicção, Paulo André e Eslovênia têm embate no ‘BBB22’

Os dois discutiram no maior estilo letra da música ‘Ragatanga’, sucesso do Rouge

Tivemos um grande desafio durante o ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (28). Qual? Entender o que Eslovênia e Paulo André, a dupla com dicção de centavos do ‘BBB22’, discutiam.

É que o atleta escolheu a moça com nome de país para ganhar a plaquinha “não ganha”. Segundo PA, eles tiveram algumas discussões essa semana e que ele não entendeu muito bem algumas coisas que ela disse — mas ninguém entende, anjo — e que ela sempre fala que ele quer aparecer. PA continuou dizendo que se ele quer aparecer, ele vai correr 100m e defender o país em competições. Vish!

Eslô rebateu dizendo que em outro ‘Jogo da Discórdia’ o colocou como ‘figurante’ e que agora as coisas mudaram, mas que ele tenta fazer algo agora no final. A moça o mandou ser homem e manter o que falou quando lhe deu o monstro dizendo que agora estava fazendo algo e que mudaria a configuração do que ela pensava que ele era figurante. PA assumiu que foi debochado, mas que não faz diferença o que ela pensa dele e quer mudar a história da vida de DG, Arthur e Scooby que são seus amigos, mas ela não faz diferença!

Eu duvido que alguém tenha entendido alguma coisa nessa discussão entre PA e Eslo

Dicção de centavos#BBB22 #jogodadiscordia pic.twitter.com/qNbwZ15HuW — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) March 29, 2022

Depois foi a vez de Eslô o escolher como “não ganha” e elogiou a jogada dele de lhe dar o monstro, mas que não gostou da forma como ele disse. Ainda o chamou de “banana” e que ele é uma pessoa sem autenticidade! MEU DEUS! Paulo André rebateu dizendo que colocou ela e Lucas no monstro, porque quis e não porque Gustavo o incentivou. PA encerrou dizendo que ela é sempre bem humorada e achou que ela levaria numa boa e se desculpou. Sim, leitor(a), interpretei tudinho!