Relaxa, Padaria! Paulo André não colocou Arthur Aguiar como prioridade, mas já estava combinado

A torcida do rapaz do pão já começou a atacar o atleta! Ai que preguiça…

No ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (11), os participantes tinham que revelar quem eram suas prioridades dentro do game. Coisa simples, mas que causou um fuzuê entre a torcida do Arthur Aguiar e o coitado do Paulo André.

É que o atleta não colocou Arthur como suas prioridades no jogo e aí pronto né? Para a torcida dele, isso é desumano! “Por tudo que foi construído entre a gente, vou colocar Gustavo como minha prioridade. Ele chegou com aquele jeito mais durão e mostrou um coração enorme”, disse PA. E depois, escolheu Scooby como prioridade também. Arthur ficou triste e cabisbaixo e na sua vez, escolheu Douglas Silva e Pedro Scooby, que ele meteu o pau no Quarto Secreto, e fez seu papel de vítima.

✨ As prioridades do Paulo André: Gustavo e Scooby. #BBB22 pic.twitter.com/3TKfZbFeUD — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 12, 2022

Mas o que o ator não demonstrou é que a ideia de exaltar o coleguinha que está no paredão durante o ‘Jogo da Discórdia’, foi dele! Tanto é que Gustavo seguiu o plano e colocou PA, que está no paredão com ele e Natália, como prioridade também. Arthur não perde a chance de se fazer de vitima e a torcida comprar. Tanto que eles xingaram horrores PA, sem motivo algum.

Desculpa mas PA e Gustavo são prioridades desde quando? PA errou mto nisso.

Decepcionante

DG ficou com dó e escolheu Arthur — Day (@iamdayaner) April 12, 2022

O Gustavo descutiu com PÁ foi falso várias vezes mudou de lado e viro mais prioridade doque DG E ARTHUR ? — MC BIN LADEN 🍞✨ (@mcbinladen) April 12, 2022

Gente o que o PA tem na cabeça?chorou tanto quando o Arthur voltou e agora vem falar que o Gustavo é prioridade dele passadaaa🗣🗣 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 12, 2022

Segue a conversa na academia na tarde de ontem, (11), porque eu não vou tampar o que esse garoto combina e depois faz o cego viu?

Em conversa hoje com os migos sobre o jogo da discórdia,Arthur disse q quem tá no paredão, puxa quem tá tb. Arthur tb disse q hoje pode ser o único jogo da discórdia q ele não vai ser puxado e scooby fala q o jogo tá mudando, Arthur aproveita pra falar “os rivais saíram” #BBB22 pic.twitter.com/UTdT2UcQgc — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 11, 2022