Jessilane é o novo anjo e Paulo André ou Arthur Aguiar já estão no paredão

A bióloga venceu uma prova pacata e sem graça

Depois de quase duas horas de prova, Jessilane venceu a ‘Prova do Anjo – Americanas’ nesta sexta-feira, (1º), e está imune no paredão que será formado hoje mesmo. Mas não digo o mesmo para Paulo André e Arthur Aguiar.

Isso porque pela dinâmica da formação do paredão de hoje, Gustavo, o líder, terá que indicar obrigatoriamente um dos escolhidos para o castigo. Além de, claro, ter o poder de indicar mais uma pessoa, menos Jessi. Ou seja, provavelmente Gustavo escolherá o marido da Maira Cardi e Eslovênia como indicações e aí dependerá da casa escolher o terceiro componente do paredão. Eita!

Jessi escolheu PA e Arthur para serem os monstros, lembrando que de acordo com a dinâmica da semana um dos dois terá que ser indicado pelo líder direto ao paredão, mas ainda não sabem disso! #TeamPA pic.twitter.com/yzAqXvinNc — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 1, 2022

Aliás, que provinha parada! Os participantes devem ir até a loja e escolher seis produtos. Todos deviam ser colocados no carrinho e depois entregues em cada casinha presente no ambiente de prova. Em cada porta, tinha um envelope branco ou vermelho. Toda vez que colocasse o produto em uma das casas, devia pegar um envelope e colocar na bancada. No fim da prova, abriram os envelopes vermelhos que continham uma pontuação. Depois, ao abrirem os brancos, tinham consequências de perder ponto, pegar o maior ponto de algum jogador, eliminar um jogador ou ser eliminado.

Hoje à noite vai ser fogo no parquinho hein? Pãozinho não vai gostar de ser tostado por Gustavo…