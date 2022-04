Sofrendo mais do que a eliminação de Jade Picon, Paulo André está mal com “saída” de Arthur Aguiar!

O atleta foi o único que sentiu o baque com a “possível” saída do ator…

Paulo André, vem aqui que eu te consolo, criança! Depois da “eliminação” de Arthur Aguiar, nesta terça-feira, (5), o atleta ficou murcho, murcho, inclusive até mais quando a sua namoradinha Jade Picon foi eliminada. Cala-te boca!

Enquanto o pessoal se divertia com o cooler enviado por Arthur, sem saberem, PA ficou pensativo e não estava se divertindo nem um pouco. Muito pelo contrário! Claro que isso foi notório e o ator ficou emocionado com a tristeza do atleta e comentou, no Quarto Secreto: “Calma irmão! A gente vai ficar junto!”.

🕹 Quarto Secreto:

Arthur Aguiar vê PA e diz: "Calma, irmão. A gente vai ficar junto" #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/QPRgxVLaaz — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

Em outro momento, na cozinha, enquanto todos conversavam, PA ficou num cantinho ainda bem triste e sentido pela saída do amigo. Arthur estava assistindo no momento e declarou sua amizade: “Caraca o PA ‘tá tristão! Esse é parceiro mesmo, irmão, esse é meu brother, vou levar pra vida”. Imagina PA chegando na casa de Arthur e se deparando com a dieta que Maira Cardi preparou para o atleta? Judiação…

Arthur: caraca o Pa tá tristao… esse é parceiro mesmo irmão, esse é meu brother, vou levar pra vida”🖇🤍 #BBB22 pic.twitter.com/eB0DzJ3V6Q — QG Arthur Aguiar. ✨🍞 (@qgaguiarthur) April 6, 2022

Aliás, o atleta está bem preocupado com os motivos que levaram a eliminação do brother. No Quarto do Líder, enquanto conversava com os amigos, ele comentou que não entendeu o porquê da saída de Arthur e que o discurso de Tadeu Schmidt foi muito pontual. Calma, PAzinho, já já seu ídolo está de volta…