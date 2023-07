Paulinho Viola cancela shows após passar mal

De acordo com a assessoria do cantor, que tem 80 anos, ele sofreu uma indisposição e precisou cancelar seu show no Rio de Janeiro no domingo (30)

Paulinho Viola precisou cancelar seu show no Rio de Janeiro após apresentar uma indisposição. A assessoria do cantor contou detalhes e afirmou que ele passou mal e precisou cancelar o evento que faria a participação. A nota ainda afirma que ele está bem. “Infelizmente, não estaremos com vocês hoje às 21h, como estava previsto. Conforme explicamos no comunicado acima, Paulinho da Viola teve uma indisposição, resultando no cancelamento do show. Agradecemos a compreensão de todos e, assim que possível, traremos informações”, diz o comunicado. Melhora para um dos maiores cantores da música brasileira. Torcendo para o seu retorno para os palcos.