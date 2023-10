Paulinho Vilhena e esposa ironizam boatos sobre sua volta com Sandy 

De forma bem humorada, o casal mostrou estar mais unido do que nunca, criticando apenas a foto que foi usada para viralizar a fofoca.

Isso sim é um casal de respeito! Desde que a cantora Sandy anunciou o término de seu relacionamento com Lucas Lima, diversos boatos estão circulando na internet, dentre eles, uma suposta volta da cantora com o seu ex-namorado, o ator Paulinho Vilhena.

Porém, mostrando ter muita maturidade na hora de lidar com as fofocas, o ator, ao lado de sua maravilhosíssima esposa, a influenciadora, Maria Luiza Silveira Vilhena, gravou um vídeo ironizando os boatos, no qual ele reclama da foto que foi usada para disseminar a fofoca.

“É um absurdo. Uma falta de respeito. Fica muito chato. Fica ruim para a nossa família, para a Luísa, para mim ficou péssimo. Porque, pelo amor de Deus, olha essa testa aqui. Por quê não colocaram uma foto atual? Uma falta de respeito total. Não dá. Por favor, gente, agradecemos a compreensão”, brincou o casal.