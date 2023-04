Paulão Trukeira solta o verbo sobre David Brazil: “Pensava que ele fosse meu amigo”

Influenciador contou detalhes sobre a história de David e ele envolvendo uma terceira pessoa e traição, dizendo ainda que saiu queimado da história

Gente, antes de qualquer coisa, quero deixar claro que amo David Brazil desde que ele era uma espécie de “Leão Lobo” no Planeta Xuxa. Mas se antes os boatos rolavam soltos sobre a amizade de Paulão Trukeira e David Brazil, agora temos a certeza de que tem treta nessa história. Paulão abriu uma live nesta quarta-feira (19) e soltou os cachorros diante do amigo “fura olho”, dizendo que vestiu a camisa quando ele precisou e agora saiu queimado na história que envolve uma pessoa que não teve seu nome revelado na mídia.

Live de Paulão Trukeira no Instagram

“Era unha e carne, eu pensava que ele fosse meu amigo. Devo e quem puder pagar com meu trabalho eu vou pagar, ele é tão mau caráter que queria queimar minha imagem, nem ligo, sou sem vergonha. Fui parceiro dele, fomos atrás do Amim, sempre vestimos a camisa do David Brasil, agora essa trairagem? Ele que fique com esse menino pra lá, o menino nem é de se expor”, disse Paulão.

Trukeira ainda diz que a briga foi por causa de homem e David mostrou os seus bens para conquistar o rapaz, rebaixando Paulão. “Agora por causa de homem? Podia ser qualquer coisa, mas isso… Só não infartei porque Deus é muito bom comigo”, disse em live.