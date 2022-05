Envelheceu trinta minutos! Paula Toller surge lindíssima no ‘Faustão na Band’ e arranca elogios

A cantora surgiu conservadíssima com quase 60 anos

Nesta segunda-feira, (30), Paula Toller brilhou no palco do programa ‘Faustão na Band’ e cantou seus maiores sucessos da época do ‘Kid Abelha’. Mas o que mais chamou atenção foi como a gata está conservada beirando os 60 anos, que completa em agosto.

Paulinha, qual a fórmula? Ela parece que envelheceu trinta minutos nesses anos todos e fora sua simpatia que esbanja sempre, sempre! A web elogiou a cantora até dizer chega, viu?

A Paula Toller com 60 bem mais inteira que eu com 21🤡 — vih (@teuamorluanjo) May 31, 2022

Paula Toller envelheceu 6 meses nos últimos 30 anos.#FaustaoNaBand — Rê_nata (@Re_nata001) May 31, 2022

paula toller com quase 60, conservada!! #FaustãoNaBand — todas as minhas versões (@masquetosco) May 31, 2022

No palco, ela comentou sobre seu casamento de trinta e cinco anos com o diretor de cinema, Lui Farias, e em um depoimento, o amado contou sobre o inicio do relacionamento. “Quando ainda não éramos nem namorados, eu decidi convidar Paula para me acompanhar numa viagem para a Itália, onde gravaria um filme. Com uma semana de folga para aproveitar, comprei passagens para um cruzeiro até o Egito. Nós não éramos namorados e tínhamos que decidir se a gente ficava em quartos separados ou juntos. Nós viajamos sem reserva, e nós conseguimos pegar um cruzeiro inesquecível pelo Nilo”, revelou. Fofos né?

O casal tem um filho, Gabriel Faria, que seguiu a carreira da mãe e do pai, afinal é cineasta e músico. Filho de peixe, peixinho é, né? Será que ele ficará conservado que nem a mãe?