Paula, ex-BBB, sai em defesa de Kerline: “Não tem um reality de paz”

Campeã do BBB19 ficou com dó de Kerline e foi para as redes sociais desabafar

Paula von Sperling se compadeceu do sofrimento de Kerline na Fazenda e usou o Twitter para dizer o que pensa sobre tudo que a peoa está passando. Na ocasião Paula chega a dizer que ela participou da edição mais pesada do BBB e agora da mais pesada na Fazenda. “Tadinha da Ker gente! A edição mais pesada do BBB(brigas/humilhações) ela estava. E agora a edição mais pesada da Fazenda ela também está! A pobi da Ker não tem um reality de paz”, escreveu a loira. Não é de agora que o público fala que a Fazenda está pesada, lembrando que a emissora teve até que entrar em ação em algumas tretas dentro do reality para acalmar os ânimos dos peões.