Paula Bergamin, vovó musa, desfila para Vilas Isabel com fantasia de saco de lixo

Minha querida amiga, Paula Bergamin, causou ao entrar na Sapucaí para a Vila Isabel com uma fantasia feita com sacos de lixo. O ensaio técnico aconteceu neste final de semana e ela vestiu o look com materiais recicláveis, levando conscientização para a avenida.

O body foi composto por 1400 canudinhos e 5 sacos de lixo reaproveitados. “Foi a forma que encontrei para protestar, denunciar a poluição e os estragos causados pelo homem no meio ambiente. Precisamos repensar nos nossos hábitos e práticas em relação ao consumo e descarte de resíduos”, contou a musa.

Aos 62 anos, Paula afirmou que não pretende se aposentar da Marquês de Sapucaí tão cedo. “Ainda não penso em me despedir, acho que posso entregar mais. Ainda não tenho esta data (risos). Amo o Carnaval, ele é mais um motivo da minha existência”, contou.